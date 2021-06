Na Piramidi odstranili večje rastišče invazivnega velikega pajesena

Maribor, 3. junija - Dijaki in profesorji Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor so konec maja v koordinaciji z mariborsko občino odstranili večje rastišče velikih pajesenov na južnem pobočju Piramide, ki sodi v širše zavarovano območje mestnega parka. Akcija je sicer potekala v sklopu projekta Alptrees, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.