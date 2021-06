Vlada sprejela poročilo o poteku sanacije v bolnišnicah še za zadnje obdobje projekta

Ljubljana, 3. junija - Vlada je sprejela poročilo o poteku sanacije v bolnišnicah za obdobje od 1. januarja do 6. avgusta 2020, ko se je vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov zaključil. S presežkom prihodkov nad odhodki je v tem obdobju poslovalo pet od 14 bolnišnic v sanaciji, so zapisali v sporočilu po seji vlade.