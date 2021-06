Celje, 5. junija - Sanacija prvega odseka Teharske ceste v Celju, dolžine 170 metrov, je končana. Cesta na tem odseku ima nov asfalt in je od srede ponovno odprta za ves promet. V četrtek so odprli tudi novozgrajeno nivojsko križišče na Cesti na grad, so sporočili s celjske občine.