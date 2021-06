Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske maja na pomoč več kot 40-krat

Ljubljana, 3. junija - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so maja 40-krat poskrbele za nujno helikoptersko medicinsko pomoč in prevoz inkubatorja ter dvakrat poletele na pomoč v gore. Pri tem so prepeljale 43 poškodovanih ali obolelih in skupaj napravile 49 ur v zraku, so na spletni strani zapisali v Slovenski vojski.