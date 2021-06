Celjska bolnišnica v reorganizacijo delovanja pediatričnega urgentnega centra

Celje, 3. junija - Celjska bolnišnica bo zaradi upadanja števila aktivnih okužb s covidom-19 konec tedna reorganizirala delovanje pediatričnega urgentnega centra. Ker postopek zahteva temeljito čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme, morajo del dejavnosti za nekaj dni preseliti v zabojnike pred Urgentnim centrom Celje, so sporočili iz bolnišnice.