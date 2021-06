Do ponesrečenih v gorah na Ajdovskem tudi z gorskimi električnimi kolesi

Ajdovščina, 3. junija - Z delom začenja prva enota gorskih reševalcev na električnih gorskih kolesih, ki bo delovala v Ajdovščini. Predstavili so jo na današnji novinarski konferenci, kjer je Gorska reševalna zveza opozorila tudi na razmere v gorah, ki so kljub visokim temperaturam v dolini še vedno zimske. To se pozna tudi po večjem številu nesreč kot v lanskem letu.