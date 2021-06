Vlada določila besedilo predloga zakona o oskrbi z električno energijo

Ljubljana, 3. junija - Vlada je določila besedilo predloga zakona o oskrbi z električno energijo. Največ novosti vsebuje poglavje o razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci, kot posebno novost pa so izpostavili tudi pravico do sklenitve pogodbe z dinamičnimi cenami. Pomembna novost so tudi energetske skupnosti državljanov, so sporočili z vlade.