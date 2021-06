Predstavniki stroke na posvetu o naložbenih možnostih v Sloveniji

Ljubljana, 3. junija - Med Slovenci primanjkuje zaupanja in znanja o trgu vrednostnih papirjev, so soglašali sodelujoči na današnji okrogli mizi o naložbenih možnostih v Sloveniji. Razmišljali so tudi o tem, kako 23 milijard evrov, ki jih imajo prebivalci na bančnih računih, s pomočjo vrednostnih papirjev preusmeriti v različne oblike projektnega financiranja.