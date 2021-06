V novomeškem Portovalu bodo uredili rekreacijsko gozdno pot

Novo mesto, 3. junija - Mestna občina Novo mesto in brežiški HPG sta danes podpisala pogodbo za ureditev približno dvokilometrske peščene poti za pešce in kolesarje v novomeškem primestnem gozdu Portoval. Naložba bo občino skupaj z davkom stala nekaj več kot 140.000 evrov, nekaj več kot trimesečna gradbena in druga dela nameravajo končati do jeseni.