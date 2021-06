Festival plesnih perspektiv Ukrep tokrat o novi sedanjosti

Ljubljana, 4. junija - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) so festival Ukrep #2, ki po lanski prvi izdaji nadaljuje s programom plesnih perspektiv treh kontinentov, zasnovali z mislijo na to, da "nova realnost postaja nova sedanjost". Festival, ki bo raztegnjen do 12. junija, bo drevi odprl mladi plesalec Ruben Gombač s plesnima soloma Afrika v meni in Kdo sem pravi jaz?