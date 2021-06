Kriminalisti razkrinkali kriminalno združbo in zasegli za več milijonov evrov drog

Novo mesto, 3. junija - Kriminalisti in policisti novomeške policijske uprave so v sodelovanju s kolegi z več drugih policijskih uprav sredi maja prijeli več pripadnikov kriminalne združbe, starih od 30 do 53 let, ki so preprodajali drogo in prali denar. Zasegli so jim večjo količino prepovedanih drog, vredno več milijonov evrov, devet jih je tudi pristalo v priporu.