Jubilejne Melodije morja in sonca z 12 tekmovalnimi skladbami

Koper, 3. junija - Avditorij Portorož bo 10. julija gostil jubilejno, 40. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. Med številnimi novostmi je ta, da bo v tekmovalnem delu sodelovalo 12 in ne več 14 skladb. Danes so v kleti Vinakopra izžrebali tudi vrstni red nastopajočih. Prva se bosta občinstvu predstavila Samuel Lucas in Maja Založnik.