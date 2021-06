Maraton Franja in dirka po Sloveniji združeni tudi zaradi policije

Ljubljana, 3. junija - Slovenski rekreativni in amaterski kolesarji bodo prihodnjo soboto in nedeljo nastopili na jubilejnem 40. maratonu Franja. Na tiskovni konferenci pred dogodkom so danes organizatorji predstavili še nekatere novosti. Nedeljski spored bo sovpadal z zadnjo etapo dirke po Sloveniji, s čimer so želeli organizatorji razbremeniti predvsem policijo.