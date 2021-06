Število različnih imen se na leto poveča za dva odstotka

Ljubljana, 3. junija - Prebivalci Slovenije imamo že 59.309 različnih imen. Unikatnih je še naprej 70 odstotkov. 19 moških in devet ženskih imen se pojavi več kot 10.000-krat. Najpogostejši ostajata Marija in Franc, čeprav njuna deleža zadnjih 50 let upadata. Od leta 2011 se število različnih imen viša za okoli dva odstotka letno, kažejo podatki statističnega urada.