Aldu Kumarju bodo podelili Kozinovo nagrado

Ljubljana, 4. junija - Skladatelj Aldo Kumar bo opoldne prejel Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev. Društvo ga je nagradilo za zaokrožen skladateljski opus, ki obsega zelo različna področja glasbenega ustvarjanja, od orkestralne, prek vokalno-instrumentalne do komorne in zborovske glasbe, glasbe za opero in balet ter za gledališče, film in televizijo.