Med mletjem sekancev zagorel tovornjak v Zgornji Ložnici

Slovenska Bistrica, 3. junija - Bistriški gasilci so morali v sredo zjutraj posredovati v Zgornji Ložnici, kjer je izbruhnil požar na tovornem vozilu, na katerem je bil pripet stroj za mletje sekancev. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je med mletjem prišlo do tehnične napake, zaradi česar je hidravlično olje brizgnilo na motor in se vžgalo.