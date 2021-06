Katoličani obeležujejo telovo, na nekaterih cestah že povečan promet

Ljubljana/Brezje, 3. junija - V Katoliški cerkvi danes obeležujejo praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, imenovan tudi telovo. Ob tem se spominjajo Jezusove navzočnosti v evharistiji, ki je središče katoliške vere. Ker je telovo med drugim v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan, to na cestah prinaša povečan promet. Ponekod že prihaja do zastojev.