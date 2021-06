Minister Vizjak za STA: Z novelo zakona o vodah manjši pritisk na pozidavo priobalnega pasu

pogovarjala se je Martina Gojkošek

Brdo pri Kranju, 5. junija - Z novelo zakona o vodah se bo pritisk na pozidavo priobalnih in vodnih zemljišč zmanjšal, je prepričan minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Odločitve bodo v skladu z novo ureditvijo strokovne in nepolitične, pitna voda pa bo bolje zaščitena, zagotavlja. Izpostavlja tudi dodatna sredstva za redno vzdrževanje vodotokov.