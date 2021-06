Počivalšek bo do petka zaključil pogovore o kandidatu za novega pravosodnega ministra

Ljubljana, 3. junija - Izvršni odbor je predsednika SMC Zdravka Počivalška danes pooblastil, da do petka zaključi pogovore z dvema možnima kandidatoma za novega pravosodnega ministra in premierjem Janezom Janšo. Najverjetnejši kandidat je Marko Starman, so potrdili v SMC. Po informacijah STA naj bi bil v igri še Marjan Dikaučič, ki pa utegne postati državni sekretar.