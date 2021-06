Z lažnimi računi naj bi podjetje oškodovali za 52.000 evrov

Koper, 3. junija - Koprski kriminalisti so konec maja podali kazensko ovadbo zoper štiri občane Kopra, stare med 40 in 43 let, zaradi suma zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in ponareditve poslovnih listin. Sumijo jih nakazovanja denarja z računa družbe na račun enega od zaposlenih in podpisovanja lažnih računov. Podjetje naj bi oškodovali za 52.000 evrov.