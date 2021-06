Slovenske odbojkarice želijo potrditi prvo mesto

Ljubljana, 3. junija - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo od 4. do 6. junija v Mariboru nastopila na drugem turnirju skupine A srebrne evropske lige. Slovenke, ki so se iz Luksemburga vrnile s tremi zmagami in polnim izkupičkom, se bodo v dvorani Lukna za uvod pomerile z Izraelkami, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).