David Diop kot prvi francoski avtor prejel mednarodnega bookerja

Pariz, 3. junija - Francoski pisatelj senegalskih korenin David Diop je za roman At Night All Blood Is Black prejel letošnjega mednarodnega bookerja. Diop, ki je prvi v francoščini pišoči avtor s tem priznanjem, si bo 50.000 britanskih funtov vredno nagrado delil z ameriško prevajalko, sicer tudi pesnico Anno Moschovakis, piše britanski BBC.