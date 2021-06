Katja Šulc bo uvedla poletno druženje Gleja Soteskaopen

Ljubljana, 3. junija - S koncertom Katje Šulc se bo nocoj začelo poletno festivalsko druženje Gledališča Glej #soteskaopen. Festival organizirajo v okviru Kulturne četrti Soteska, do 2. julija pa bodo ob številnih dogodkih na prostem in na odru izvedli tudi premieri Kako smo prišli do sem? Mateja Recerja in Gregorja Zorca ter Under Construction kolektiva Počemučka.