Občina Krško od leta 2007 do lani načrpala 30 milijonov evrov evropskega denarja

Krško, 6. junija - Občina Krško je od leta 2007 do lani skupaj načrpala 30 milijonov evrov različne evropske podpore. Navedeno denarno podporo so vložili oz. porabili za pomembne prenove, izboljšavo prometne in druge infrastrukture ter različne projekte, je na nedavni novinarski konferenci ob občinskem prazniku povedala direktorica krške občinske uprave Melita Čopar.