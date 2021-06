EU z dogovorom o večmilijardni predpristopni finančni pomoči

Bruselj, 3. junija - Portugalsko predsedstvo Svetu EU in pogajalci Evropskega parlamenta so v sredo dosegli začasen dogovor o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) za obdobje 2021-2027, katerega upravičenke so države Zahodnega Balkana in Turčija. V sedemletnem obdobju jim bo unija zagotovila finančno pomoč v višini več kot 14 milijard evrov.