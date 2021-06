Angleži in Francozi zmagali na prijateljskih tekmah

Ljubljana, 2. junija - Nogometne reprezentance v teh dneh igrajo številne prijateljske tekme, najboljše se pripravljajo na junijsko evropsko prvenstvo. Na njem bodo med favoriti Anglija, Francija, Nemčija in tudi Nizozemska. Angleži so premagali Avstrijo z 1:0, Francozi s 3:0 Wales, Nemci so igrali 1:1 z Dansko, Nizozemci pa 2:2 s Škotsko.