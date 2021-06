Newyorške borze končale v zelenem

New York, 2. junija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Trije glavni indeksi so se gibali med izgubami in dobički, vlagatelji pa so ta teden prejemali bolj mešane podatke o gospodarskem okrevanju ZDA. Pojavljalo se je tudi več težav na strani ponudnikov, je zapisano na portalu Yahoo Finance.