Delo o razmerah v bančništvu (3. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Miha Jenko v komentarju Leto bančnih premikov piše o tem, da v slovenski bančni krajini s prodajo NKBM madžarski OTP prihaja do tektonskega lastniškega in tržnega premika. Ker bo celoten nakup banke trajal vsaj eno leto, je to čas, da preostale banke razmislijo, s kakšnimi posli se bodo ukvarjale v prihodnje, piše avtor.