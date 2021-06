Biden razglasil junij za mesec akcije cepljenja proti koronavirusu

Washington, 3. junija - Ameriški predsednik Joe Biden je v Beli hiši naznanil, da bo junij mesec akcije cepljenja proti novemu koronavirusu, pri čemer bodo sodelovali zvezna vlada, države, lokalne skupnosti, organizacije, verske ustanove, šole, slavne osebnosti in podjetja. Vse to za cilj cepljenja 70 odstotkov Američanov do 4. julija.