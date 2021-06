Kek, Oblak in Iličić podarili vstopnice otrokom

Ljubljana, 2. junija - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, kapetan Jan Oblak in Josip Iličić so z nakupom vstopnic za zaključne tekme evropskega prvenstva do 21 let poskrbeli, da bo več kot 200 otrok videlo izločilne boje najboljših evropskih mladih reprezentanc, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.