Vlada s ponedeljkom sprošča ukrepe v nekaterih dejavnostih

Ljubljana, 2. junija - Vlada je na današnji seji s ponedeljkom sprostila ukrepe na področju izvajanja dimnikarskih storitev, gradbenih del in kongresne dejavnosti. Zrahljala je omejitve pri ponujanju nastanitev in predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih. Ukinila je prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih.