Serena Williams, Cicipas in Zverev v tretji krog

Pariz, 2. junija - Grk Stefanos Cicipas, Nemec Alexander Zverev in Američanka Sereana Williams so se prebili v tretji krog odprtega prvenstva Francije v Parizu. Peti nosilec iz Grčije in šesti iz Nemčije sta v treh nizih izločila Španca Pedra Martineza in Rusa Romana Safiulina, slovita Američanka pa je bila z manjšimi težavami boljša od Romunke Mihaele Buzarnescu.