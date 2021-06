Bruselj in London dosegla prvi dogovor o ribolovu po brexitu

Bruselj, 2. junija - Evropska unija in Združeno kraljestvo sta danes dosegla načelni dogovor o ribolovnih kvotah za staleže rib, ki jih upravljata skupaj, za leto 2021. Tako so se zaključili prvi letni pogovori o ribištvu v okviru sporazuma o prihodnjih odnosih med stranema po brexitu, so navedli v Evropski komisiji.