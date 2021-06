Na Hrvaškem ustrelili medveda zaradi napadov na avtomobile

Zagreb/Delnice, 2. junija - Hrvaški lovci so danes z dovoljenjem ministrstva za kmetijstvo ustrelili rjavega medveda, ki je pred tem napadel pet vozil pri Fužinah v Gorskem kotarju na stari cesti Zagreb-Reka. V napadih vozniki niso bili poškodovani, so bila pa poškodovana vozila. Hrvaški veterinarji in lovci pravijo, da gre za nenavadno obnašanje medveda.