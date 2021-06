ZDA uvedle sankcije proti nekdanjim bolgarskim državnim uradnikom

Washington, 2. junija - ZDA so uvedle sankcije proti petim nekdanjim bolgarskim državnim uradnikom zaradi korupcije. Sankcije, ki pomenijo prepoved potovanj v ZDA, so doletele nekdanjega namestnika gospodarskega ministra Aleksanda Manoleva, nekdanjega direktorja agencije za Bolgare v tujini Petra Haralampijeva in sekretarja iste agencije Krasimira Tomova.