Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da si je Slovenija od Madžarske sposodila 300.000 odmerkov cepiva proti covidu-19, kar omogoča Sloveniji, da epidemijo covida-19 ustavi do poletja. Pisale so tudi o tem, da je ustavno sodišče vladne odloke, ki omejujejo svobodo gibanja, spoznalo za protiustavne.