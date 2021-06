Pahor danes in v petek na obisku v Bruslju

Bruselj, 3. junija - Predsednik republike Borut Pahor je v luči skorajšnjega predsedovanja Slovenije Svetu EU danes in v petek na obisku v Bruslju. Danes se bo udeležil pogovora s predstavniki think tankov o prihodnosti Evrope in razmerah na Zahodnem Balkanu. Ključen del obiska pa je petek, ko se bo srečal s predsedniki osrednjih institucij unije.