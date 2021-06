Nemčija ruskim letalom ne dovoli vstopa v državo

Berlin, 2. junija - Nemčija blokira prihode letal ruskih letalskih družb v državo, potem ko Rusija ni odobrila poletov nemške družbe Lufthansa v Rusijo. Do težav prihaja, potem ko so beloruske oblasti pred nekaj več kot enim tednom Ryanairov let med Grčijo in Litvo preusmerile v Minsk, da bi aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča.