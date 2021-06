Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 2. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste vozniki tovornih vozil za vstop v državo na Gruškovju čakajo do štiri ure, na Obrežju do dve uri. Medtem ko za izstop iz države vozniki osebnih vozil čakajo na Zgornjem Leskovcu do eno uro, vozniki tovornih vozil pa na Obrežju do pol ure.