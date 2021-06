V neskladju z ustavo del zakona o nalezljivih boleznih ter del vladnih odlokov

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 2. junija - Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki. To ne bo vplivalo na že izrečene kazni na podlagi teh odlokov. Varuh človekovih pravic je odločitev pozdravil.