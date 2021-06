ZDA začasno opuščajo carine na uvoz iz določenih držav zaradi spora glede davka na digitalne storitve

Washington, 2. junija - Ameriška trgovinska predstavnica Katherine Tai je sporočila, da so po preiskavi ugotovili, da so carine na uvoz iz Velike Britanije, Avstrije, Indije, Italije, Španije in Turčije zaradi uvedbe davka na digitalne storitve za ameriška podjetja upravičene, vendar pa jih v naslednjih pol leta še ne bodo uvedli.