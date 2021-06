Del opozicije zadovoljen z odločitvijo ustavnega sodišča, ponovni pozivi vladi k odstopu

Ljubljana, 2. junija - Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so izrazile zadovoljstvo ob odločitvi ustavnega sodišča o protiustavnosti ukrepov, ki jih je vlada v zadnjem letu sprejela za zajezitev epidemije covida-19. Enotni so si, da vlada epidemijo uporablja sebi v prid, zaradi neustavnih ravnanj pa ocenjujejo, da bi morala odstopiti.