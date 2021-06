Na čelu razvojnega sveta gorenjske regije Ivan Šmon

Brdo pri Kranju, 2. junija - Razvojni svet gorenjske regije v obdobju 2021-2027 bo vodil predsednik uprave Elektra Gorenjska Ivan Šmon, so na današnji ustanovni seja sveta na Brdu pri Kranju odločili predstavniki gorenjskih občin, gospodarstva in nevladnih organizacij. Seznanili so se tudi z osnutkom regionalnega razvojnega programa.