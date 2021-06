Koprska razstava o Tomosu z več kot 6000 obiskovalci

Koper, 5. junija - Pregledno razstavo o Tomosu z več kot 50 izvirnimi eksponati, stotinami zgodb in fotografij iz življenja s Tomosom si je med marcem in majem v nekdanjem skladišču soli Libertas ogledalo 6277 obiskovalcev iz vse Slovenije. Razstava je obiskovalca popeljala skozi zgodovino, razvoj dejavnosti in dosežke edine slovenske tovarne motornih koles.