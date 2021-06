Z ureditvijo brežin reke Vipave do večje poplavne varnosti

Renče, 2. junija - Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče-Vogrsko sta se povezali v projektu Grevislin - zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah. Cilj projekta je večja poplavna varnost in izboljšanje upravljanja povodij Soče in Vipave s pomočjo dolgoročnega razvojnega načrta zelene infrastrukture.