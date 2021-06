Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 2. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,23 odstotka in se ustavil pri 1144,73 točke. Med blue chipi prve kotacije so se najbolj podražile delnice Krke in Telekoma Slovenije. Vlagatelji so danes opravili za 941.428 evrov poslov, največ z delnicami NLB in Krke.