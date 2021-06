Slovenke v Mariboru po prave občutke za zaključni turnir

Maribor, 4. junija - Potem ko so slovenske odbojkarice prvi turnir srebrne odbojkarske lige v Luksemburgu končale brez poraza s tremi zmagami, jih od danes do nedelje v domačem Mariboru čaka nadaljevanje tekmovanja. Varovanke Gregorja Rozmana so si sicer že zagotovile nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice.