Rusko sodišče za Pivovarova odredilo dvomesečni pripor

Moskva/Varšava, 2. junija - Sodišče v ruskem mestu Krasnodar je danes za vidnega opozicijskega politika in kritika Kremlja Andreja Pivovarova odredilo dvomesečni preiskovali pripor. Ob tem so na sodišču dodali, da proti 39-letnemu Pivovarovu poteka preiskava zaradi udeležbe v organizaciji, ki v Rusiji velja za nezaželeno. Grozi mu do šest let zapora.