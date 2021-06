Začenja se raztegnjena sedma izdaja Festivala MENT Ljubljana

Ljubljana, 3. junija - S trojnim koncertom v družbi In The Attic, Trokut in Immortal Onion se drevi v Centru urbane kulture Kino Šiška začenja letošnja izdaja Festivala MENT Ljubljana. Skupno bo sedmi festival obsegal devet koncertnih večerov, ki se bodo zvrstili do 11. junija, organizatorji pa napovedujejo tudi konferenčni program in MENT specialke.