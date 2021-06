V Krškem zaživel salon pohištva vnovične uporabe

Krško, 2. junija - Zavod Knof, družba Kostak in krška občina so na Cesti krških žrtev v Krškem danes uradno odprli Salon - pohištvo s karakterjem oz. salon pohištva vnovične rabe. Projekt je sad sodelovanja komunalnega podjetja Kostak in krožnega laboratorija Knof in prinaša sistemske rešitve na področju izbiranja ter vnovične uporabe predmetov iz kosovnih odpadkov.